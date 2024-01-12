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Ayasofya'da yeni düzenleme 15 Ocak'ta başlıyor

Camiye ibadete gelenlerle kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayıracak uygulama kapsamında, turistler giriş için 25 avro ücret ödeyecek.

İsa Toprak  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Ayasofya'da yeni düzenleme 15 Ocak'ta başlıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Fotoğraf: Hamit Yalçın)

Ankara

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak'ta başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçilecek.

Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve 15 Ocak'ta hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulunun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı.

Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi öngörülüyor.

İbadet ortamı bozulmadan ziyaretler yapılacak

Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Giriş ücreti 25 avro olacak

Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.

Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 avro olacak.

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