Dolar
20.72
Euro
22.14
Altın
1,961.89
ETH/USDT
1,867.80
BTC/USDT
27,106.00
BIST 100
4,970.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler, yeni iş yerlerine taşındı.

Ahmet Can Akyol  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı Fotoğraf: Ahmet Can Akyol/AA

Sinop

İlçede yaşanan sel afeti sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 56 yeni iş yerinde esnaf, müşterilerine kapılarını açtı.

Sanayi esnafından Yaşar Cahit Altıntaş, yaşadıkları afetin ardından devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Sitelerinde sel nedeniyle 56 iş yerinin yıkıldığını anımsatan Altıntaş, "İlçemizde daha önceden de çok büyük seller olmuş ama böylesini tarih yazmış değildi. Devletimiz anında yanımızda oldu. Devletimizin afet kapsamında yaptığı dükkanlardan esnaf ve iş yeri sahipleri olarak memnun kaldık. Devletimiz elimizden tuttu ve bütün zararlarımızı karşılayarak yeniden hayata başlamamızı sağladı." diye konuştu.

Esnaf Melih Yüksel ise artık işbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dükkanlarımızı teslim aldık. Devletimiz sağlam dükkanlar yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık işbaşı yaptık. Bundan sonrası ya nasip." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı
Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

Benzer haberler

Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı

Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı

Balıklıgöl Yerleşkesi yeni görünümüne kavuşuyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması yürütülüyor

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı

Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Turizm kenti Sinop'ta 2023 hedefi 2 milyon ziyaretçi

Turizm kenti Sinop'ta 2023 hedefi 2 milyon ziyaretçi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet