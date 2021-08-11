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Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 11.08.2021
Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

Sinop

Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu kara yolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

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