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Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar

Terör örgütü DHKP/C üyesi veya yöneticisi oldukları iddiasıyla aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 22 avukatın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İrem Demir   | 11.11.2022
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar

İstanbul

Terör örgütü DHKP/C üyesi veya yöneticisi oldukları iddiasıyla aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu 22 avukatın yargılandığı dava, karara bağlandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan, başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve bazı yabancı ülke barolarından avukatlar da katıldı.

Savunmalarının tamamlanmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Kozağaçlı'yı "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Oya Aslan'a "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10,5 yıl ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

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