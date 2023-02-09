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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip gönderen ülke sayısı 24'e yükseldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.02.2023
Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ayrıca ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinden giden ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 36 kişinin enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Bunun dışında AB'nin Türkiye'ye yönelik yardımlar kapsamında şu ana kadar 500 geçici konaklama ünitesi, 2 bin çadır ve 10 bin 500 yatak gönderilmesi için harekete geçtiği ifade edildi. Prefabrik konaklama ünitelerinde 5 kişinin, çadırlarda da 4 kişinin kalabileceği aktarıldı.

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