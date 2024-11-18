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Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Çağlar Demirbaş, Mustafa Hatipoğlu  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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