Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.