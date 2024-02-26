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Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Avcılar’da, 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ali Cevahir Aktürk  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu arada binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık görevlilerince hastaneye götürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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