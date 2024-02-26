Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Avcılar’da, 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Bu arada binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık görevlilerince hastaneye götürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.