Dolar
32.36
Euro
34.69
Altın
2,299.62
ETH/USDT
2,991.10
BTC/USDT
58,296.00
BIST 100
10,153.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap ediyor
logo
Gündem

Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede

Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, yasa dışı geçişleri ve kaçakçılık olaylarını önlemek için İran sınırında araçların giremediği arazilerde devriye görevi icra ediyor.

Mesut Varol  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

Jandarma Genel Komutanlığınca Van Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Takım Komutanlığı, diğer güvenlik güçleriyle birlikte bölgenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapıyor.

Yaz aylarında Van Gölü kıyılarında devriye görevi yaparak vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyaran, bölgede güvenliği sağlayan atlı jandarma timi, aynı zamanda düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişlerin ve kaçakçılık olaylarının engellenmesi amacıyla sınır hattı ve gerisinde alınan önlemlere destek veriyor.

Sınır hattında ve gerisinde devriye görevi icra eden atlı tim, motorlu araçların giremediği arazilerde düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor.

"199 düzensiz göçmen yakalandı"

Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Emre Özdoğan, AA muhabirine, Edremit Atlı Jandarma Takım Komutanlığının 2020'de kurulduğunu söyledi.

Atlı birlik hakkında bilgi veren Özdoğan, "Burada görev yapan binici ve at bakıcısı personel, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında verilen kursları başarıyla bitirerek bu göreve atandı. Atlı jandarma birliği, İran sınır hattı, sahil bandı, parklar, piknik ve mesire alanları ile milli bayramlarda tören geçişleri gibi çeşitli görevlere katılıyor." diye konuştu.

Üç at ve üç biniciyle faaliyet yürüttüklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Van Edremit Atlı Jandarma Takım Komutanlığı olarak Özalp ve Saray ilçeleri ile İran sınır hattı ve çevre köylerinde toplamda 7 görev ve operasyona katıldık. Bu görevlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 199 düzensiz göçmen yakalanırken, yine aynı operasyonlarda 13 göçmen kaçakçısı da yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Motorlu araçların ilerlemesine imkan vermeyen arazilerde görev yapabilme yeteneğine sahip asayiş atlarımız, söz konusu bölgelerde olaylara daha hızlı müdahale edilebilme imkanı sağlıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
'Temennimiz siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması'
İzmit Körfezi'ne günlük 400 ton çamurun akması engelleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede

Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede

110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı

Van'da bir taraf bahar diğer taraf kar

Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor

Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
Van'daki yağışlar yem bitkisi üreticilerini ve besicileri sevindirdi

Van'daki yağışlar yem bitkisi üreticilerini ve besicileri sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet