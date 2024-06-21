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Ataşehir'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Ataşehir'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Örnek Mahallesi Sancak Sokak'ta bulunan 8 katlı iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın başladığı sırada binada bulunanlar panikle dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


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