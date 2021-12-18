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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aykut Karadağ   | 18.12.2021
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine Vedat Ali Tektaş, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Hüsnüye Erdoğan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Fazlı Kılıç getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevden alınarak yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hakan Ay, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Mehmet Demircioğlu getirildi.

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