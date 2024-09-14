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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı.

Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

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