Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,275.90
BTC/USDT
102,005.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama, Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orhan Onur Gemici  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Ateş'ten boşalan göreve Bahameddin Karaköse atandı.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan da görevden alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı
Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sis etkili oluyor
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı

Benzer haberler

MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı

MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı

Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi "çok kazanandan çok vergi alınması" ilkesine göre düzenlendi

Finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi "çok kazanandan çok vergi alınması" ilkesine göre düzenlendi
Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi

Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi
Taşınmaz kültür varlıklarına yapılan proje ve uygulama yardım miktarları güncellendi

Taşınmaz kültür varlıklarına yapılan proje ve uygulama yardım miktarları güncellendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet