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Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne Ramaza Dolu atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin Mollaoğlu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.

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