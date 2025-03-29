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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla, otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu.

Otobüs firmaları, ek seferler koyarak, seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Güvenlik önlemleri de arttırılan AŞTİ'de vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

Çankırı'ya gitmek için Osmaniye'den Ankara'ya gelen Fatih Yıldırım, "Aslında gelmeyecektik. Dün bayram tatili uzaması olunca aniden gelişti. Memlekete, oradan köye gitmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çankırı'ya Ankara'dan aktarmayla gideceğini belirten Yıldırım, "Başkent olduğu için buradan her yere insan dağılıyor, ek seferlere yetişemedik ve bugün 13.30'a bilet aldık." dedi.

Memleketi Sakarya'ya gitmek için AŞTİ'ye gelen bir vatandaş ise bayram tatilini ailesini ziyaret ederek değerlendireceğini söyledi.

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