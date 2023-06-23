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AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu AŞTİ'de, en çok deprem illerine sefer düzenleniyor.

Kahramanmaraş'a sefer düzenleyen seyahat firması yetkilisi Sefer Demir, AA muhabirine, Elbistan ilçesine seyahat eden yolcularının ağırlıklı olarak depremzedelerden oluştuğunu söyledi.

Depremzede yolcuların biletlerinin AFAD tarafından karşılandığını belirten Demir, bu seneki Kurban Bayramı'nda daha fazla yolcu taşındığını, ek otobüs seferleri düzenlendiğini kaydetti.

Demir, yoğunluğun yaz tatiliyle de bağlantılı olduğunu dile getirerek, "İki servisimizin arkasına 5 ek servis daha açtık." diye konuştu.

Deprem bölgesi yolcularına özel indirim uyguladıklarını belirten Demir, "Elbistan'da evleri yıkılanlar buradan biletlerini alıp kabir ziyaretlerini yapıyor, orada günlük işlerini halledip tekrar dönüyor." ifadesini kullandı.

En fazla seyahat Hatay'a yapılıyor

Hatay'a sefer düzenleyen seyahat firması yetkilisi Mesut Tekeş ise bu yıl Kurban Bayramı'nın okul tatiline denk gelmesi nedeniyle bilet satışlarının arttığını anlattı.

Hatay için ek sefer yapmalarına rağmen yoğunluğun devam ettiğini bildiren Tekeş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ gibi deprem illerine de bilet satışı gerçekleştirdiklerini ancak deprem bölgeleri arasında en fazla bileti Hatay için kestiklerini belirtti.

Arife gününden itibaren tüm biletlerin tükendiğini, günde yaklaşık 300 yolcu taşıdıklarını dile getiren Tekeş, AŞTİ'de Hatay'a sefer düzenleyen 10 firma bulunduğunu, böylece günde 2 bin 500-3 bin yolcunun bu kente taşındığını söyledi.

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