Dolar
9.96
Euro
11.41
Altın
1,861.05
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,637.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiriyor
logo
Gündem

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), yurt genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ara tatil öncesi son ders zilinin çalmasıyla yoğunluk yaşandı.

Ömer Olcay   | 12.11.2021
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde uygulanacak ilk ara tatili kapsamında, bugün son ders zili çaldı.

İl dışında tatilini çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AŞTİ Zabıta Müdürü Salim Uludağ, okulların kapanmasıyla yaşanacak yoğunluğa yönelik gerekli önlemleri aldıklarını, seyahat etmek için gelen yolcuların ısı ölçer testinden geçtikten sonra terminale alındığını bildirdi.

Otobüslerde yolculuk öncesinde ısı ölçerler ve dezenfekte işlemlerinin uygulandığını vurgulayan Uludağ, "Biletlemelerde HES kodu olmadan işlem yaptırmıyoruz, yapan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bugüne kadar öyle bir firma ile karşılaşmadık. Şu anda yolcu oranını günlük bazda söylersek, yüzde 5 oranında bir artış var. Bu yoğunluk cumartesi olacağı için artışı o gün bekliyoruz." diye konuştu.

Biletlerde fiyat artışı yok

Bir otobüs firmasının yetkilisi Çetin Önal da öğleden sonra yoğunluğun hissedilmeye başlandığına dikkati çekerek, "Ankara olarak, otobüs sektöründe fiyatlarda herhangi bir artışa gitmedik. Genelde PCR testi, HES kodu gibi sorgulamalarla bilet satışımızı yapıyoruz. Yoğunluk oluşmasıyla ilave servisler uygulamaya aldık. Şu anda 60'a yakın ilave servisimiz var. Yoğunluğun pazar gününe kadar devam edeceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı
Almanya Sağlık Bakanı, Kovid-19 salgınındaki durumun ciddiyeti konusunda uyardı
Kovid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe neden oluyor
Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı
Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi

Benzer haberler

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı: Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım

Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili çalacak
İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu

İstanbul trafiğinde sis yoğunluğu

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek