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Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yusuf Okur  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 25. kilometresinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.

Çığ nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan kara yolu güzergahındaki Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine ulaşım kapandı.

Karayolları ekipleri bölgede olası çığ riskini göz önünde bulundurarak, kontrollü çalışma başlattı.

Öte yandan çığın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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