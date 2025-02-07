Dolar
35.81
Euro
37.04
Altın
2,863.64
ETH/USDT
2,697.80
BTC/USDT
98,270.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yusuf Okur  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Artvin

Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde, yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

Öte yandan çığ düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD İstanbul İl Müdürü Özener: Bilimin ışığında afetlerle nasıl başa çıkılacağı öğrenilmeli
Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 70'e yükseldi
Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

Benzer haberler

Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz seyyah Türkiye'ye giriş yaptı

Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet