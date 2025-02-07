Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Artvin
Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde, yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi https://t.co/ggF71LmNZ3 pic.twitter.com/0Cg4nEVjC2— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 7, 2025
Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.
Öte yandan çığ düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.