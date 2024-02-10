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Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’de meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Hopa kara yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Yusuf Okur  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin

Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı.

Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

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