Arızalanan araç çekilirken metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde arızalanan metrobüsün çekilmesi sırasında, duraklarda yoğunluk yaşandı.
İstanbul
Sabah saatlerinde, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metrobüs hattının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde bir araç arızalanınca, çekici çağrıldı. Metrobüs, çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak Söğütlüçeşme durağına çekildi.
Arızalı araç çekilirken tek yön üzerinden sağlanan metrobüs yolunda yoğunluk oluştu. Özellikle Altunizade ve Uzunçayır duraklarında yoğunluk nedeniyle bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Yoğunluk, arızalı aracın çekilmesinden sonra normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.