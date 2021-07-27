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Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.

Muhittin Sandıkçı   | 27.07.2021
Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

Artvin

Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. ( Muhittin Sandıkçı - Anadolu Ajansı )

Artvin'in Arhavi ilçesinde devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu, mahallelerde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından yeniden su basan iki mahallede inceleme yaptı.

Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Merkezde görevli personele işlerinde kolaylık dileyen ve son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi.


Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.

Kapistre Deresi'nin bulunduğu bölgeye de gelen Soylu, DSİ yetkililerinden buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Süleyman Soylu'ya temasları sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un yanı sıra diğer ilgililer eşlik etti.

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