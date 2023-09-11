Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.
Ardahan
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.
Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.
Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.