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Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

Günay Nuh  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.

Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.

Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.

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