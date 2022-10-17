Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
Ardahan'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Sisin yoğunlaştığı Karagöl ve İnönü mahallelerinde sürücüler güçlükle ilerledi.
Özellikle Ardahan-Göle kara yolunun Kars ayrımında yoğunlaşan sis, bir süre sonra etkisini kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.