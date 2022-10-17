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Gündem

Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Günay Nuh   | 17.10.2022
Ardahan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Sisin yoğunlaştığı Karagöl ve İnönü mahallelerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Özellikle Ardahan-Göle kara yolunun Kars ayrımında yoğunlaşan sis, bir süre sonra etkisini kaybetti.

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