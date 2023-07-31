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Ardahan'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Anıl Aydın  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Ardahan'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Aniden başlayan yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ile Karagöl mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Bina ve iş yerlerinin çatılarının altına sığınan vatandaşlar, uzun süre yağışın durmasını bekledi.

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