Ardahan'da sağanak etkili oldu
Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan
Aniden başlayan yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ile Karagöl mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Bina ve iş yerlerinin çatılarının altına sığınan vatandaşlar, uzun süre yağışın durmasını bekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.