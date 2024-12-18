Dolar
35.02
Euro
36.76
Altın
2,638.27
ETH/USDT
3,881.50
BTC/USDT
104,766.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Futbol Takımı, Cercle Brugge ile oynayacakları maçın son antrenmanını Jan Breydel Stadı'nda gerçekleştiriyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

Günay Nuh  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı

Ardahan

Kent merkezinde, Sulakyurt köyünde taşımalı eğitim ile Sarıyamaç köyüne 3 öğrenci taşıyan servis, Yokuşdibi köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Aracın kara saplanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler, iş makinesine alınarak Sarıyamaç köyüne ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıla kadar hapis istemli dava
Ardahan'da kapalı yolun açılmasını bekleyen sürücülere çorba ikram edildi
Türkiye'den, AB'nin genişleme sürecine dair yıllık mutat sonuçlarına ilişkin açıklama
Meclis Araştırma Komisyonu "Sıla bebek" ve "Narin" davalarına gözlemci olarak katılacak
Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı

Benzer haberler

Ardahan'da kapalı yolun açılmasını bekleyen sürücülere çorba ikram edildi

Ardahan'da kapalı yolun açılmasını bekleyen sürücülere çorba ikram edildi

Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı

Göç etmeyen kuşlar Çıldır Gölü'nde buz üstünde bir arada görüntülendi

Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü

Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet