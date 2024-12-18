Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı
Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.
Ardahan
Kent merkezinde, Sulakyurt köyünde taşımalı eğitim ile Sarıyamaç köyüne 3 öğrenci taşıyan servis, Yokuşdibi köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Aracın kara saplanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler, iş makinesine alınarak Sarıyamaç köyüne ulaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.