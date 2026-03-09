Dolar
Gündem

Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Ardahan kar, Kars'ta ise soğuk hava etkili oldu.

Günay Nuh, Cüneyt Çelik, İdris Karaoğul  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA

Ardahan

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran yağışla cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta ise dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sakıtları oluştu, belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü, bazı evler karla kaplandı.

