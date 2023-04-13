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Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor

Ardahan'da sabah başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Günay Nuh, Aykut Temur  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor

Ardahan

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde aralıklarla yağan kar, yer yer etrafı beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar karla kaplandı.

Akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile birçok noktada tipi nedeniyle buzlanma olurken, görevliler sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kar yağışı, Göle ilçesinde de etkili oldu.

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