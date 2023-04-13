Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
Ardahan'da sabah başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Ardahan
Kent merkezi ve yüksek kesimlerde aralıklarla yağan kar, yer yer etrafı beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar karla kaplandı.
Akşam saatlerinde tipiye dönüşen kar, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile birçok noktada tipi nedeniyle buzlanma olurken, görevliler sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kar yağışı, Göle ilçesinde de etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.