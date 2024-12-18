Ardahan'da kapalı yolun açılmasını bekleyen sürücülere çorba ikram edildi
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.
Ardahan
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere çok sayıda araç yolda kaldı.
Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ulaşımın aksadığı yolda bekleyen araçların sürücülerini ziyaret etti.
Sürücülere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kestioğlu, "Sizlere selam vermek istedik. Yolun açılmasıyla yola devam edeceksiniz. Şimdilik yol, kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı. Biz de sizi yalnız bırakmamak adına buradayız, devletimiz yanınızda." dedi.
Ekipler, sürücülere çorba ve çeşitli kumanyalar ikram etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.