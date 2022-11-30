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Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Cüneyt Çelik, Ali Çelik, Günay Nuh, Yunus Hocaoğlu   | 30.11.2022
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yüksek kesimlerde kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin ikinci etap pistlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, sabah kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, "Her taraf beyaz bürünmüş, ağır ağır kış gelmeye başladı. İnşallah güzel bir sezon olur." dedi.

Bazı çiftçiler, koyun ve keçilerini karın az olduğu bölgelerde otlatmaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.


Gece termometrelerin sıfırın altında 3 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar da oluştu.

Erzurum'da soğuk hava

Termometrelerin gece sıfır dereceyi gösterdiği Erzurum'da, araç camları buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştuğu kentte, dağlar karla kaplandı.

Kentte park ve bahçelerdeki bitkiler ile banklarda kırağı oluştu.

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