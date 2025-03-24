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Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece ölçüldü.

Günay Nuh, Yusuf Ayas  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 20'yi gösterdi Fotoğraf: Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Türkiye'de kış mevsiminin en soğuk geçtiği yerleşim yerlerinden biri olan ilçe, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da buz kesti.

Termometrelerin gece eksi 20 dereceyi gösterdiği ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

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