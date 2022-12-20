Dolar
18.66
Euro
19.83
Altın
1,802.52
ETH/USDT
1,209.20
BTC/USDT
16,809.00
BIST 100
5,379.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevdeki 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Aras Vadisi'ni sis kapladı

Iğdır'daki Aras Vadisi'nin üzerini sis tabakası kapladı.

Hüseyin Yıldız   | 20.12.2022
Aras Vadisi'ni sis kapladı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Kentte 5 gündür etkili olan sis, kent merkezi ve düşük rakımlı köylerde görüş açısını 10 metreye kadar düşürdü.

Etrafı dağlarla çevrili 800 metre rakımlı Aras Vadisi ve kent merkezi sis bulutlarının içinde kaldı.

Türkiye'nin en yükseği 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı da sis bulutlarının içinde güzel görüntüler oluşturuyor.

AA ekibince Aras Sıra Dağlarının 2 bin 500 metresinden görüntülenen sis, adeta denizi andırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, telefon hattına ilişkin bilgilerin kullanıcıya verilmemesini hak ihlali saydı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel istihdam edecek
Aras Vadisi'ni sis kapladı
Anadolu Otoyolu'nda sol şerit ihlali yapan ağır tonajlı araç sürücülerine para cezası
Beyaza bürünen Istranca ormanları havadan görüntülendi

Benzer haberler

Aras Vadisi'ni sis kapladı

Aras Vadisi'ni sis kapladı

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Jandarmanın "Hızırbey"leri kış turizmi kazalarına teleferikteki tatbikatla hazırlandı

İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluştu

İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluştu
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor

Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet