Aras Vadisi'ni sis kapladı
Iğdır'daki Aras Vadisi'nin üzerini sis tabakası kapladı.
Iğdır
Kentte 5 gündür etkili olan sis, kent merkezi ve düşük rakımlı köylerde görüş açısını 10 metreye kadar düşürdü.
Etrafı dağlarla çevrili 800 metre rakımlı Aras Vadisi ve kent merkezi sis bulutlarının içinde kaldı.
Türkiye'nin en yükseği 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı da sis bulutlarının içinde güzel görüntüler oluşturuyor.
AA ekibince Aras Sıra Dağlarının 2 bin 500 metresinden görüntülenen sis, adeta denizi andırıyor.
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