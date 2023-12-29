Dolar
29.50
Euro
32.66
Altın
2,068.80
ETH/USDT
2,343.00
BTC/USDT
42,563.00
BIST 100
7,396.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Abdullah Sarica  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 520 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1100 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1200 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1300 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 900 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 1900 lira, 6-10 kişi için 2000 lira, 11 ve üzeri için ise 2100 lira olarak belirlendi.

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 580 liradan başlıyor

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 580 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1400 lira olacak.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 550 lira olarak belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'da yılbaşı öncesi gıda güvenliğine yönelik denetim
İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi
Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren boşaltıldı

Benzer haberler

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrik piyasasında Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne geçiliyor

Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu

Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu
Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları için sağlanan süre uzatımı Resmi Gazete'de

Yurt dışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları için sağlanan süre uzatımı Resmi Gazete'de
Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet