Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya
Hatipler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.