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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bekir Bektaş,Süleyman Elçin   | 11.08.2021
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Hatipler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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