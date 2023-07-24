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Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Süleyman Elçin, Gülsem Adam, Hatice Özdemir Tosun  | 24.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi.

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, AA muhabirine, yangına karadan etkin bir müdahale yapıldığını anlattı.

Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere tüm yetkililerin bölgede olduğunu dile getiren Çam, "Yangın yerleşim bölgesine yakın değil ama biz yine tedbirleri alıyoruz. Riskli bölgeleri tespit ediyoruz, tedbirleri alıyoruz. Şu an için boşaltılan bir yer yok." dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AA muhabirine, Değirmendere Mahallesi'nde başlayan yangının ormanlık alanda ilerlediğini söyledi.

Gece görev yapabilecek uçakların olmaması nedeniyle havadan müdahale yapılmadığını belirten Topaloğlu, "Orman Bölge Müdürlüğünün, belediyenin tüm araçları burada, TOMA'lar da geliyor ancak bölgeye karadan ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Yol olmadığı için araçlar ormanlık alana giremiyor." diye konuştu.

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