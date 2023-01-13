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Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Antalya'nın Korkuteli ve Kemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gülsem Adam   | 13.01.2023
Antalya'nın bazı ilçelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin sahil kesimlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar kalınlığının Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde yer yer 50 santimetreye ulaşması nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler ekiplerince yolda kalan araçlar kurtarılırken buzlanmaya karşı tuzlama yapılıyor.

Kemer ilçesinde karla mücadele ​​​​​​​

Kemer'in yüksek kesimlerinde de kar nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapandı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ovacık, Dörtçam, Pınarcık Başı ve Söğütcuma yaylalarında etkili olan yağış nedeniyle kapanan yolları iş makinelerinin yardımıyla açıyor.

Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Kemer yaylalarında yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için karla kaplanan yolların açıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

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