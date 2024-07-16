Antalya'da yüksek nem bunalttı
Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.
Antalya
Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.
Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, bazıları da park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti.
Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının 2-4 derece artmasının beklendiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.