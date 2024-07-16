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Antalya'da yüksek nem bunalttı

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Ayşe Yıldız  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Antalya'da yüksek nem bunalttı

Antalya

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, bazıları da park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının 2-4 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

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