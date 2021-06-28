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Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı, sahillerde yoğunluk oluştu

Yılın en sıcak gününün yaşandığı Antalya'da vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 40,2 derece kaydedildiği kentte, nem oranı ise yüzde 66'yı buldu.

Ayşe Yıldız   | 28.06.2021
Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı, sahillerde yoğunluk oluştu Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 40,2, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 66 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına akın etti. Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise serinlemek için park ve bahçeleri tercih etti.

Sıcaklık 7-8 derece mevsim normallerinin üstünde

Meteoroloji 4. Bölge Teknik Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine, kentte 2021'in en sıcak gününün yaşandığını söyledi.

Sıcak havaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Güler, sıcaklıkların 7-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

Kentte poyrazın etkili olduğunu belirten Güler, "Eskiden '10.00-16.00 saatleri arasında sıcaklıklara dikkat edin' diye uyarı yapıyorduk. Ancak artık her saat dikkat etmek gerekiyor. Gece sıcaklıkları bile 27 derecelerde. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz." dedi.

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