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Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki 804 abonenin su borcu tamamen silindi.

Orhan Çiçek   | 30.09.2021
Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın afet bölgesinde bulunan Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenenlerin mağduriyetlerini gidermek için su borçlarına yönelik karar alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplanan ASAT Genel Kurulunun aldığı kararla, söz konusu yerleşim yerlerindeki 804 abonenin su ve atık su borcunu tamamen silindi.

Aynı kapsamda 15 bin 402 abonenin borcu ise 1 Eylül’den itibaren 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelendi.

Kurulun aldığı karar doğrultusunda ayrıca yangından etkilenen, hasar gören veya yenilenen yapılardan abonelik ve montaj bedeli ücreti alınmayacak.

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