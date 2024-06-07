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Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu

Antalya'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Tahsin Küçükkaraca  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu

Antalya

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Öte yandan yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından tekrar sıcak havanın etkili olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin denize girdikleri görüldü.


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