Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.
Antalya
Kentte hafif sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.
Vatandaşlardan Eşref Kocaer, AA muhabirine, sabah saatlerinde yağmur beklerken çamur yağdığını belirterek, aracını yıkayarak temizlemeye çalıştığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.