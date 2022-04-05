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Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'da etkili oluyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 05.04.2022
Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.

Varyant Seyir Tepesi'nden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü. Kentin silüetini oluşturan Beydağları da neredeyse görülmez hale geldi.

Öte yandan, araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

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