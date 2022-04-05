Antalya'da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü
Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Antalya'da etkili oluyor.
Antalya
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.
Varyant Seyir Tepesi'nden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü. Kentin silüetini oluşturan Beydağları da neredeyse görülmez hale geldi.
Öte yandan, araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.
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