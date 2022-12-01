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Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı sera ve meyve bahçelerinde su baskınları yaşandı.

Servet Tümer   | 01.12.2022
Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi

Antalya

Çakallık ve Kadriye mahallelerinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan bazı çilek seraları ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Kadriye Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle çevredeki yollar su altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Çilek üreticisi Bayram Gül, gazetecilere, geceden bu yana etkili olan yağmurun gündüz de devam ettiğini dile getirdi.

Çilek seralarının ve ekili alanların sular altında kaldığını aktaran Gül, "Yağmurun etkisini azaltmasıyla seralarımızda sular çekilmeye başladı. Çilek fideleri sular altında kaldığı için zararımız büyük. Fideler aşırı su aldığında hemen çürüyor, ürün alamıyoruz." diye konuştu.


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