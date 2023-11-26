Antalya'da sağanak etkili oluyor
Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Antalya
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "Turuncu" kodla uyarı verilen kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Sağanak, trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.
Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.
Sağanak ve rüzgara rağmen sahil bandında bazı turistlerin bebek arabalarıyla yürüyüş yapmaları dikkati çekti.
Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sağanak, akşam saatlerinde zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Aksu ilçesindeki Kundu Çayı'nda bir balıkçı teknesi batarken, Serik ilçesindeki Çığırgan Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle Düden Çayı'nda taşmalar meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Düden Parkı'na ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.
Yağış etkisini sürdürecek
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, AA muhabirine, kentte aralıklı kuvvetli gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine kadar sürmesini beklediklerini, öğleden sonra ise etkisini azaltacağını söyledi.
Gemici, vatandaşların, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.
Suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı alt geçidi yağışla birlikte suyla doldu.
Bu sırada alt geçitte Ahmet Ödemiş yönetimindeki 07 AJP 248 plakalı kapalı kasa minibüs arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi kurtardı. Araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.
Sürücü Ahmet Ödemiş, AA muhabirine, yağış nedeniyle uzaktan alt geçitteki durumu fark edemediklerini anlattı.
Uzaktan suyu az gördüğünü söyleyen Ödemiş, "Girişe geldik suya kapıldık. Arabanın içi koltuklara kadar su doldu. Arabadan duman çıkmaya başlayınca aracın üstüne çıktık. Arabada 3 kişiydik. Bir süre sonra itfaiye geldi ve bizi kurtardı." diye konuştu.
Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatılırken, ekipler biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.