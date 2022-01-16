Antalya'da pitbull cinsi 2 köpek bir kadına saldırdı
Antalya'da pitbull cinsi 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı.
Antalya
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu apartmanın giriş katında pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 45 yaşındaki Öznur K, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayağından ve elinden yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, köpeklerin sahibi olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Apartmanda beslendiği tespit edilen köpekler, ekipler tarafından Muratpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Öte yandan yaralı kadına, aynı köpeklerden birinin yaklaşık 2 yıl önce de saldırdığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.