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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tahsin Küçükkaraca   | 27.11.2021
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

Antalya

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren görülen yağış ve rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

Bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde araçlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Yağışlı havanın etkisini azaltmasıyla insanlar Konyaaltı Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirdi. 

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