Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Antalya
Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gündüz de devam etti. Rüzgar, kentin yüksek kesimlerinde fırtına şekilde etkisini gösterdi.
Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.
Bazı motosikletler rüzgarın etkisiyle devrildi, çok sayıda çöp konteyneri sürüklendi.
Havanın güneşli olmasına rağmen kuvvetli rüzgar nedeniyle sahil bandı tenhalaştı.
Güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde kimsenin olmadığı gözlendi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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