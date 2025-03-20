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Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Yiğithan Yıldız  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu Fotoğraf: Yiğithan Yıldız - AA

Antalya

Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gündüz de devam etti. Rüzgar, kentin yüksek kesimlerinde fırtına şekilde etkisini gösterdi.

Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.

Bazı motosikletler rüzgarın etkisiyle devrildi, çok sayıda çöp konteyneri sürüklendi.

Havanın güneşli olmasına rağmen kuvvetli rüzgar nedeniyle sahil bandı tenhalaştı.

Güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde kimsenin olmadığı gözlendi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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