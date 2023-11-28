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Antalya'da kasım ayında sörf

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı.

Mustafa Kurt  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Antalya'da kasım ayında sörf Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 2 metreyi buldu.

Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen, aralarında ilçede yaşayan yabancıların da olduğu bir grup sörfçü, sabah saatlerinde Keykubat Plajı'na geldi.

Burada yaklaşık 6 saat vakit geçiren sörfçüler, dalgalı denizin keyfini çıkardı.

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