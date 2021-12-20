Antalya'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan kadını jandarma kurtardı
Antalya'nın Akseki ilçesinde kar nedeniyle evinde mahsur kalan kadına, jandarma ekipleri ulaştı.
Antalya
Bademli Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Akgün'ün kar nedeniyle evinin önünün kapandığı ihbarı üzerine Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.
Evin etrafındaki yaklaşık 1 metrelik kar yığınları temizlendi.
Evinden çıkartıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen kadının evinin ihtiyaçları da jandarma ekiplerince giderildi.
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