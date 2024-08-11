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Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Gülsem Adam  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Gülsem Adam/AA

Antalya

Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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