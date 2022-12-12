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Antalya'da etkili yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle apartmanların giriş katlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Hatice Özdemir Tosun   | 12.12.2022
Antalya'da etkili yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Antalya

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, özellikle akşam saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle apartmanların giriş katlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Yüksekalan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında su baskını meydana geldi. Evde mahsur kalan engelli 49 yaşındaki Yeter Gezer ile annesi, polis ekiplerince dışarıya çıkarılarak, akrabalarının evine götürüldü.

Ayrıca yağışın etkili olduğu saatlerde bazı kavşaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğe kapanan yollardaki araçlar, çekici ile taşındı. Polis ekipleri de su birikintisinin olduğu kavşaklarda sürücüleri sık sık uyardı.

Yollardaki tıkanan rögarların kapakları da itfaiye ekiplerince açıldı.

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